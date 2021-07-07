У железнодорожной станции в Севастополе обезвредили боеприпас времён войны

В районе строительной площадки железнодорожной станции Мекензиевы Горы в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Боеприпас нашли при выполнении работ по очистке местности. Вес бомбы составил 250 кг, из них 128 кг — взрывчатое вещество.

«На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности приняли решение провести обезвреживание авиабомбы на месте обнаружения», — заявили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что проведение работ осложнялось наличием в районе обнаружения боеприпаса ряда значимых объектов инфраструктуры.

Сотрудники УМВД оцепили опасную зону, наряды ГИБДД перекрыли движение транспорта. Также было приостановлено железнодорожное движение.

Пиротехники выполнили поставленную задачу.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Керченской крепости обезвредили ещё 436 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.