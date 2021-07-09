В РСТ прокомментировали ситуацию с Египтом

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Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина прокомментировала ситуацию с Египтом.
В РСТ прокомментировали ситуацию с Египтом
  • Reuters

В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что туроператоры будут готовы поставить рейсы, как только станет понятно, сколько полётов можно будет выполнять, регулярными или чартерными будут рейсы, из каких городов они будут выполняться и по какому расписанию.

«Максимум им нужна на это неделя», — сказала Тюрина.

По её прогнозу, повышенного спроса ждать не стоит.

Со своей стороны, глава Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с телеканалом «360» отметил, что открытия направления в Хургаду и Шарм-эш-Шейх туристы ждали больше пяти лет.

«Теперь мы ждём решения оперативного штаба по квотам и количеству рейсов и типам перевозки», — сказал эксперт.

Он выразил мнение, что открытие новых направлений позволяет разгрузить часть курортов, но это не значит, что все сразу бросятся лететь за границу.

Ранее в посольстве Египта рассказали, как россияне могут получить визу.

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