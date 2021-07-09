Мишустин утвердил механизм выбора поисковиков для гаджетов в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, регулирующее механизм отбора поисковиков для установки на новые гаджеты.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на Минцифры, производители гаджетов смогут выбрать один из нескольких вариантов по обеспечению возможности выбора поисковика по умолчанию, в том числе через диалоговое окно выбора поисковых систем при включении браузера или при первом включении устройства, а также предварительно определить на уровне настройки браузера. При этом пользователи в любой момент смогут сменить поисковую систему на ту, которая им больше нравится.

«Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на основе поступивших до 1 августа 2021 года заявлений операторов поисковых систем сформировать рейтинг поисковых систем и направить до 15 августа в правительство Российской Федерации предложения по утверждению поисковой системы, которая должна использоваться по умолчанию на отдельных видах технически сложных товаров с 1 января 2021 года», — говорится в документе.

В марте стало известно, что производители гаджетов с 1 июля должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию российский поисковик.