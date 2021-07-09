В Пермском крае подвели предварительные итоги основного периода сдачи ЕГЭ

В Пермском крае подвели предварительные итоги основного периода сдачи Единого госэкзамена.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное Министерство образования и науки.

«На максимальный балл сдали экзамены 110 выпускников», — заявили в ведомстве.

Как отмечается, средний балл по профильной математике в регионе оказался выше среднего по России почти на семь баллов, по географии — на девять баллов, по химии — на пять баллов.

Также увеличилось количество работ от 81 балла до 100 — оно превысило 7,5 тыс.

По литературе и английскому языку средний балл сохранился на уровне России.

В основной период ЕГЭ сдавали более 13,7 тыс. человек, из них 12,3 тыс. — выпускники 2021 года.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан вошёл в число регионов — лидеров по количеству стобалльников.