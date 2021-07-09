В Крыму прошли учения зенитчиков по отражению атаки беспилотников на С-400
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
Согласно сценарию плановой тренировки, условный противник применил для атаки позиций ЗРК С-400 «Триумф» беспилотные летательные аппараты.
Как отмечается, расчёты «Панцирь-С1» обнаружили, идентифицировали и поразили воздушные цели.
Пуски ракет были выполнены электронным способом.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ и истребителей Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота совершили перелёт из Калининградской области в Карелию.