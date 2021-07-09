В Крыму прошли учения зенитчиков по отражению атаки беспилотников на С-400

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Боевые расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» провели учения по отражению условной атаки беспилотников на батарею С-400 в Крыму.
В Крыму прошли учения зенитчиков по отражению атаки беспилотников на С-400
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Согласно сценарию плановой тренировки, условный противник применил для атаки позиций ЗРК С-400 «Триумф» беспилотные летательные аппараты.

Как отмечается, расчёты «Панцирь-С1» обнаружили, идентифицировали и поразили воздушные цели.

Пуски ракет были выполнены электронным способом.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ и истребителей Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота совершили перелёт из Калининградской области в Карелию.

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