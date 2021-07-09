В Псковской области прошли учения с участием более 1200 военных ВДВ

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В рамках лётного тактического учения полка ВТА более 1200 военнослужащих Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения десантировались на площадку приземления Кислово.
В Псковской области прошли учения с участием более 1200 военных ВДВ
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Сначала с аэродрома Кресты в Пскове вылетели 12 самолётов Ил-76МД с личным составом на борту.

Они зашли на боевой курс над площадкой приземления, где десантировали военных на парашютных системах Д-10 с высоты 600 метров.

После приземления военнослужащие отработали тактические задачи по захвату объектов условного противника.

Замкомандующего по воздушно-десантной подготовке Роман Самохин заявил, что десантирование прошло без происшествий, все парашютные системы сработали в штатном режиме.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ и истребителей Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота совершили перелёт из Калининградской области в Карелию.

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