Аналитики назвали самые востребованные летние профессии в России

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Специалисты сервиса «VK Работа» провели исследование и выяснили, какие летние профессии можно признать самыми востребованными в России.
Аналитики назвали самые востребованные летние профессии в России
  • Pixabay

Как сообщает Life.ru со ссылкой на результаты соответствующего исследования, одной из них является профессия гида — на них высок спрос в июне в Башкирии, Ростовской и Ивановской областях.

Кроме того, работодатели заинтересованы в найме экскурсоводов — в Краснодарском и Ставропольском краях, в Калужской области.

На работу вожатым (профессия, которая также считается востребованной среди рекрутеров летом) можно быстрее всего устроиться в Ростовской, Оренбургской и Ульяновской областях.

Средняя зарплата по России у гидов оценивается в 36 тыс. рублей, у экскурсоводов — 21 тыс. рублей, у вожатых — 16 тыс. рублей.

Как отмечается, в настоящее время на указанные профессии спрос в семь раз выше, чем в другое время года.

Ранее сайт «Реальное время» сообщил, как в Татарстане оценили ситуацию с безработицей.

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