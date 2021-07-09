Захарова прокомментировала слова Салливана о численности дипмиссии США в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление американского посла Джона Салливана о численности сотрудников дипведомства США в России.

Салливан ранее сообщил, что с 1 августа в американском посольстве будут работать всего 120 человек — с 2016 года штат миссии сократился в десять раз.

«А сотрудников, которые могли бы заниматься визовыми вопросами, среди них так и нет?» — комментирует Захарова слова Салливана в Telegram-канале.

В конце июня посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о проблемах с визами для российских дипломатов в США. По его словам, вопрос о выдаче виз для дипломатов из России в Соединённые Штаты до сих пор не решён.

В конце апреля американское посольство в России сообщило, что в связи с введёнными Москвой ответными мерами с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и в отношении ограниченного числа неотложных случаев.