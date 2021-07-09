Захарова прокомментировала слова Салливана о численности дипмиссии США в России

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление американского посла Джона Салливана о численности сотрудников дипведомства США в России.
Захарова прокомментировала слова Салливана о численности дипмиссии США в России
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Салливан ранее сообщил, что с 1 августа в американском посольстве будут работать всего 120 человек — с 2016 года штат миссии сократился в десять раз.

«А сотрудников, которые могли бы заниматься визовыми вопросами, среди них так и нет?» — комментирует Захарова слова Салливана в Telegram-канале.

В конце июня посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о проблемах с визами для российских дипломатов в США. По его словам, вопрос о выдаче виз для дипломатов из России в Соединённые Штаты до сих пор не решён.

В конце апреля американское посольство в России сообщило, что в связи с введёнными Москвой ответными мерами с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и в отношении ограниченного числа неотложных случаев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить