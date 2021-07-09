В подмосковных МФЦ вводят предварительную запись для невакцинированных граждан

В подмосковных многофункциональных центрах (МФЦ) с 10 июля вводят обязательную предварительную запись для невакцинированных граждан.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства госуправления, информационных технологий и связи.

Уточняется, что записаться на приём в МФЦ можно на областном сайте государственных услуг, по номеру 122 и телефону единого контакт-центра Подмосковья.

При этом, как заявили в ведомстве, граждане, у которых есть QR-код или сертификат о получении прививки (в том числе первого компонента), смогут посещать МФЦ без предварительной записи.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал граждан сделать прививку.