Измайловский суд Москвы рассмотрит дело бывшего схиигумена Сергия

Короткая ссылка
Измайловский суд Москвы рассмотрит дело бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Решение было принято Верховным судом России.
Измайловский суд Москвы рассмотрит дело бывшего схиигумена Сергия
  • © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

Об этом сообщает РИА Новости.

Романов был задержан в ночь с 28 на 29 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинения по трём статьям: о склонении к самоубийству, о самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить