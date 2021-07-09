Измайловский суд Москвы рассмотрит дело бывшего схиигумена Сергия
Измайловский суд Москвы рассмотрит дело бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Решение было принято Верховным судом России.
- © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Об этом сообщает РИА Новости.
Романов был задержан в ночь с 28 на 29 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинения по трём статьям: о склонении к самоубийству, о самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств.
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