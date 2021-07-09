Ещё четыре тела найдены на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели обнаружили на месте катастрофы самолёта Ан-26 на Камчатке ещё четыре тела погибших.

«В течение минувших суток при обследовании места падения Ан-26 спасателями и водолазами обнаружены четыре тела погибших и шесть фрагментов тел», — сказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее стало известно об обнаружении 19 тел, одно из которых удалось опознать.

Также сообщалось, что на склоне сопки вблизи Паланы найден один из бортовых самописцев разбившегося Ан-26.

На борту самолёта в момент крушения были 28 человек.