Более десяти человек пострадали при опрокидывании автобуса в Сочи

Опрокидывание автобуса произошло в Сочи после ДТП, передаёт ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю. По предварительным данным, пострадали 12 человек.

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«По предварительным данным, пострадали 12 человек, погибших нет», — сказали в ведомстве. Представитель полиции сообщил Интерфаксу, что рейсовый автобус скатился в кювет после отказа тормозов. На месте работают оперативные службы. По словам источника агентства, авария произошла в селе Барановка Хостинского района. В конце июня 15 детей были доставлены в больницу после столкновения двух автобусов в Туапсинском районе Краснодарского края.