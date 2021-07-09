Более десяти человек пострадали при опрокидывании автобуса в Сочи

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Опрокидывание автобуса произошло в Сочи после ДТП, передаёт ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю. По предварительным данным, пострадали 12 человек.
Более десяти человек пострадали при опрокидывании автобуса в Сочи
  • © РИА Новости

«По предварительным данным, пострадали 12 человек, погибших нет», — сказали в ведомстве.

Представитель полиции сообщил Интерфаксу, что рейсовый автобус скатился в кювет после отказа тормозов. На месте работают оперативные службы.

По словам источника агентства, авария произошла в селе Барановка Хостинского района.

В конце июня 15 детей были доставлены в больницу после столкновения двух автобусов в Туапсинском районе Краснодарского края.

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