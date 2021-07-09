Более десяти человек пострадали при опрокидывании автобуса в Сочи
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«По предварительным данным, пострадали 12 человек, погибших нет», — сказали в ведомстве.
Представитель полиции сообщил Интерфаксу, что рейсовый автобус скатился в кювет после отказа тормозов. На месте работают оперативные службы.
По словам источника агентства, авария произошла в селе Барановка Хостинского района.
В конце июня 15 детей были доставлены в больницу после столкновения двух автобусов в Туапсинском районе Краснодарского края.