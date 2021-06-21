На Кубани 15 детей и водителя доставили в больницу после ДТП с автобусом

В Краснодарском крае 15 детей и водитель доставлены в больницу после столкновения двух автобусов в Туапсинском районе. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на региональное ГУ МВД.

В МВД сообщили, что, по предварительным данным, на трассе Джубга — Сочи столкнулись автобусы Volvo и Man, которые двигались в колонне.

Предположительно, у одного из автобусов отказали тормоза.

«Водитель и 15 детей доставлены в больницу для осмотра. Остальные пассажиры продолжили движение в колонне на других автобусах», — сообщили в ведомстве.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения, состояние восьми пострадавших в ДТП детей оценивается как средней тяжести.

Ранее в МЧС сообщили, что один из автобусов в результате ДТП загорелся.