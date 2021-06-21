Автобус загорелся в результате ДТП в Краснодарском крае

Два автобуса, следовавших в попутном направлении, столкнулись в Туапсинском районе Краснодарского края. В результате ДТП один из них загорелся. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

В МЧС поступила информация о том, что ДТП произошло в посёлке Новомихайловка Туапсинского района на трассе Е97 (Джубга — Сочи).

«Информация о пострадавших уточняется», — заявили в МЧС.

В ликвидации последствий ДТП участвуют 25 человек, задействовано девять единиц техники.

Как сообщил источник ТАСС, в результате ДТП пострадали девять детей и водитель.

Ранее стало известно, что в Ингушетии в результате ДТП с участием трёх автомобилей погибли два человека.