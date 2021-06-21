Два человека погибли и четыре пострадали при ДТП в Ингушетии

В Республике Ингушетия в результате ДТП с участие трёх автомобилей погибли два человека, четверо пострадали. Об этом проинформировали в региональном главке МЧС России.

«В 21:28 мск 20 июня 2021 года в дежурную смену ГУ МЧС России по Республике Ингушетия поступило сообщение о том, что по автодороге Назрань — Малгобек произошло дорожно-транспортное происшествие... Столкнулись КамАЗ и две автомашины...» — приводит ТАСС сообщение.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, из них двое погибли, четверо в тяжёлом состоянии

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в результате столкновения возле станицы Гиагинской в Адыгее погибли четыре человека, трое пострадали.