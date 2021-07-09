В Забайкалье запретили ночную работу общепита

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Губернатор Забайкалья Александр Осипов объявил, что в ночное время запрещается работа заведений общепита из-за ситуации с коронавирусом.
В Забайкалье запретили ночную работу общепита
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  • © Komsomolskaya Pravda

«Ежедневно с 21:00 до 06:00 запрещается работа предприятий общественного питания, в том числе размещённых в гостиницах.Исключение — для обслуживания лиц, проживающих в них, а также разрешается обслуживание на вынос, доставка еды», — говорится в сообщении на сайте правительства края.

До 6 августа ограничивается работа дискотек, танц-площадок, ночных клубов, детских игровых комнат, досуговых заведений.

Приостановлено проведение массовых мероприятий.

Ранее власти Ингушетии до 1 сентября запретили работу общепита в ночное время на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки.

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