В Забайкалье запретили ночную работу общепита
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«Ежедневно с 21:00 до 06:00 запрещается работа предприятий общественного питания, в том числе размещённых в гостиницах.Исключение — для обслуживания лиц, проживающих в них, а также разрешается обслуживание на вынос, доставка еды», — говорится в сообщении на сайте правительства края.
До 6 августа ограничивается работа дискотек, танц-площадок, ночных клубов, детских игровых комнат, досуговых заведений.
Приостановлено проведение массовых мероприятий.
Ранее власти Ингушетии до 1 сентября запретили работу общепита в ночное время на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки.