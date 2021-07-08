В Ингушетии запретили работу общепита в ночное время

Власти Ингушетии до 1 сентября запретили работу общепита в ночное время на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки.

«Организации общественного питания переводятся на режим работы с 07:00 до 21:00», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства Ингушетии.

Кроме того, актуализированы ограничения на проведение массовых мероприятий в залах площадью менее 400 м² при одновременном нахождении в них более 100 гостей.

Отмечается, что ограничивается работа детских развлекательных площадок, парковых аттракционов и некоторых досуговых центров.

Ранее стало известно, что в Петербурге ограничительные меры в связи с распространением коронавируса продлили до 16 августа.