Минэкономразвития улучшило прогноз по темпам роста ВВП России

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Минэкономразвития улучшило прогноз темпов роста ВВП России на 2021 год до 3,8% в сравнении со сделанным в апреле прогнозом в 2,9%.
Минэкономразвития улучшило прогноз по темпам роста ВВП России
  • globallookpress.com

«Причины повышения прогноза по росту ВВП на 2021 год понятны — улучшение динамики потребительского и инвестиционного спроса», — цитирует ТАСС представителя министерства.

По его словам, российская экономика восстанавливается быстрее чем ожидалось.

Также улучшен прогноз по росту инвестиций до 4,5%.

Прогноз министерства по уровню роста реальных доходов населения остаётся на уровне 3% в текущем году.

Ранее годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5%, это самый высокий уровень с августа 2016 года.

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