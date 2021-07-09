Минэкономразвития улучшило прогноз по темпам роста ВВП России
- globallookpress.com
«Причины повышения прогноза по росту ВВП на 2021 год понятны — улучшение динамики потребительского и инвестиционного спроса», — цитирует ТАСС представителя министерства.
По его словам, российская экономика восстанавливается быстрее чем ожидалось.
Также улучшен прогноз по росту инвестиций до 4,5%.
Прогноз министерства по уровню роста реальных доходов населения остаётся на уровне 3% в текущем году.
Ранее годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5%, это самый высокий уровень с августа 2016 года.