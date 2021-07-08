Эксперт прокомментировала планы по разработке стратегии детской безопасности

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Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, основатель экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре прокомментировала планы по разработке стратегии детской безопасности.
Эксперт прокомментировала планы по разработке стратегии детской безопасности
  • Pixabay

«Начинать нужно с анализа статистики каждого возрастного сегмента, отдельно рассматривая как цифры детской смертности, так и травмы. Так как именно профилактика травматизма влияет на сохранение здорового населения страны и прививает определённые модели поведения», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, стратегия детской безопасности должна стать основой культуры поведения всех россиян.

Как отметила эксперт, не меньшую роль играет и безопасность среды, в которой находятся дети. Нужно уделить внимание уже реализуемым проектам по защите детства, которые есть и у Минпросвещения, и у МВД, и у МЧС, считает она.

«Важно, чтобы стратегия детской безопасности была именно федеральной, единой для всех, а регионы на её основе уже могли бы разрабатывать свои программы защиты и воспитания детей», — добавила Агре.

Ранее, как сообщал Inforeactor, терапевт и педиатр Роман Дёмин рассказал о мерах безопасности в жаркую погоду для детей.

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