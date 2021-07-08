В Артеке прошла церемония открытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена»

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В Международном детском центре «Артек» в Крыму прошла церемония открытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В Артеке прошла церемония открытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена»
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Об этом сообщает «Взгляд».

Участниками решающего этапа станут более 600 учащихся 5-х—7-х классов из 74 регионов.

Победителями станут 300 школьников. В сентябре они смогут отправиться в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. Во время поездки они увидят Уральские горы, озеро Байкал, космодром Восточный, а также примут участие в образовательной и культурной программе.

«Конкурс «Большая перемена», который Министерство просвещения поддерживает с первых дней старта, получился очень ярким и за недолгий период полюбился многомиллионной школьной аудитории», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Ранее kp.ru сообщал о конкурсе для школьников «Страна открытий».

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