В Артеке прошла церемония открытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена»

В Международном детском центре «Артек» в Крыму прошла церемония открытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Об этом сообщает «Взгляд».

Участниками решающего этапа станут более 600 учащихся 5-х—7-х классов из 74 регионов.

Победителями станут 300 школьников. В сентябре они смогут отправиться в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. Во время поездки они увидят Уральские горы, озеро Байкал, космодром Восточный, а также примут участие в образовательной и культурной программе.

«Конкурс «Большая перемена», который Министерство просвещения поддерживает с первых дней старта, получился очень ярким и за недолгий период полюбился многомиллионной школьной аудитории», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Ранее kp.ru сообщал о конкурсе для школьников «Страна открытий».