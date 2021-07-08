Эксперт по рекрутингу прокомментировала ситуацию на рынке труда

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Руководитель исследовательского центра одного из рекрутинговых сервисов Наталья Голованова прокомментировала ситуацию на рынке труда.
Эксперт по рекрутингу прокомментировала ситуацию на рынке труда
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Рынок труда в России переживает удивительный период. Ввиду пандемии все ждут сложностей и проблем с трудоустройством. Но с августа прошлого года работодатели активно ищут работников», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, люди дорожат своей работой и меняют её очень осторожно.

Как отметила Голованова, сотрудники IT-компаний традиционно востребованы, высокий спрос и на курьеров.

«Сервисы доставки развиваются высокими темпами не только в крупных городах, но и в регионах», — сказала она.

Эксперт также обратила внимание, что очевиден спрос и на медицинский персонал, особенно в Москве.

Ранее сайт «Реальное время» сообщил, как в Татарстане оценили ситуацию с безработицей.

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