Власти Москвы заявили о влиянии запуска столичного участка ЦКАД на инвестпривлекательность ТиНАО
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как заявил глава ведомства Андрей Бочкарёв, в зоне притяжения ЦКАД появятся новые точки роста. На территории, прилегающей к трассе, могут построить около 4—5 млн кв. м недвижимости, 80% этих площадей — объекты, создающие рабочие места.
По словам Бочкарёва, такой объём площадей коммерческого назначения позволит создать не менее 100 тыс. новых рабочих мест. Он отметил, что инвесторы уже проявляют интерес к этой территории.
Ранее сообщалось, что на МКАД уменьшилась загрузка и аварийность после открытия ЦКАД.