Власти Москвы заявили о влиянии запуска столичного участка ЦКАД на инвестпривлекательность ТиНАО

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Инвестиционная привлекательность ТиНАО вырастет благодаря запуску столичного участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), заявили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Власти Москвы заявили о влиянии запуска столичного участка ЦКАД на инвестпривлекательность ТиНАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявил глава ведомства Андрей Бочкарёв, в зоне притяжения ЦКАД появятся новые точки роста. На территории, прилегающей к трассе, могут построить около 4—5 млн кв. м недвижимости, 80% этих площадей — объекты, создающие рабочие места.

По словам Бочкарёва, такой объём площадей коммерческого назначения позволит создать не менее 100 тыс. новых рабочих мест. Он отметил, что инвесторы уже проявляют интерес к этой территории.

Ранее сообщалось, что на МКАД уменьшилась загрузка и аварийность после открытия ЦКАД.

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