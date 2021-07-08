В Москве на форуме «Здоровье нации» обсудят вакцинацию от COVID-19
- Reuters
Как сообщает телеканал «360», форум пройдёт с 13 по 15 июля в Москве в ЦВЗ «Манеж».
В рамках мероприятия будет представлена вакцина Гам-КОВИД-Вак, разработанная центром им. Гамалеи.
Кроме того, общественности представят лекарственный препарат «Ремдесевир» для лечения коронавируса.
Отмечается, что также будет продемонстрирован «КОВИД-глобулин» — специфический иммуноглобулин для лечения COVID-19.
Среди других тем намечено обсуждение реализации национальных проектов в рамках здравоохранения, демографии, образования и культуры.
Среди участников форума: глава Минздрава России Михаил Мурашко, замминистра просвещения Андрей Корнеев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и другие.
В конце июня Nation News передавало, что в онлайн-формате открылся петербургский международный онкологический форум «Белые ночи».