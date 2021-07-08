В Москве на форуме «Здоровье нации» обсудят вакцинацию от COVID-19

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В рамках всероссийского форума «Здоровье нации» участники обсудят вопросы вакцинации, диспансеризации и реабилитации в условиях пандемии.
В Москве на форуме «Здоровье нации» обсудят вакцинацию от COVID-19
  • Reuters

Как сообщает телеканал «360», форум пройдёт с 13 по 15 июля в Москве в ЦВЗ «Манеж».

В рамках мероприятия будет представлена вакцина Гам-КОВИД-Вак, разработанная центром им. Гамалеи.

Кроме того, общественности представят лекарственный препарат «Ремдесевир» для лечения коронавируса.

Отмечается, что также будет продемонстрирован «КОВИД-глобулин» — специфический иммуноглобулин для лечения COVID-19.

Среди других тем намечено обсуждение реализации национальных проектов в рамках здравоохранения, демографии, образования и культуры.

Среди участников форума: глава Минздрава России Михаил Мурашко, замминистра просвещения Андрей Корнеев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и другие.

В конце июня Nation News передавало, что в онлайн-формате открылся петербургский международный онкологический форум «Белые ночи».

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