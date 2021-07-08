В Совете матерей России призвали больше поддерживать многодетные семьи

Короткая ссылка
Эксперт ОНФ, председатель Совета матерей России, президент ассоциации потребителей и производителей детских товаров и услуг «Выбор родителей», основатель знака «Открытый родильный дом» Татьяна Буцкая призвала больше поддерживать многодетные семьи.
В Совете матерей России призвали больше поддерживать многодетные семьи
  • РИА Новости

«Россия должна стать страной многодетных семей. Нам для этого нужны для молодёжи горизонты планирования», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, различных мер поддержки много, но желательно сделать это в виде «службы одного окна».

Как отметила Буцкая, нужно дать родителям возможность иметь информацию о том, что им положено.

Ранее RIA56 сообщало, что власти Оренбургской области поздравили жителей с Днём семьи, любви и верности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить