В Совете матерей России призвали больше поддерживать многодетные семьи
- РИА Новости
«Россия должна стать страной многодетных семей. Нам для этого нужны для молодёжи горизонты планирования», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».
По её словам, различных мер поддержки много, но желательно сделать это в виде «службы одного окна».
Как отметила Буцкая, нужно дать родителям возможность иметь информацию о том, что им положено.
Ранее RIA56 сообщало, что власти Оренбургской области поздравили жителей с Днём семьи, любви и верности.