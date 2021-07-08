В Совете матерей России призвали больше поддерживать многодетные семьи

Эксперт ОНФ, председатель Совета матерей России, президент ассоциации потребителей и производителей детских товаров и услуг «Выбор родителей», основатель знака «Открытый родильный дом» Татьяна Буцкая призвала больше поддерживать многодетные семьи.

«Россия должна стать страной многодетных семей. Нам для этого нужны для молодёжи горизонты планирования», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, различных мер поддержки много, но желательно сделать это в виде «службы одного окна».

Как отметила Буцкая, нужно дать родителям возможность иметь информацию о том, что им положено.

Ранее RIA56 сообщало, что власти Оренбургской области поздравили жителей с Днём семьи, любви и верности.