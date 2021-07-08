В АТОР прокомментировали отмену запретов на полёты на курорты Египта

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала сообщение о том, что президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта.
В АТОР прокомментировали отмену запретов на полёты на курорты Египта
  • Pixabay

«Для туризма это очень отрадная новость, которую ждали много лет. Чартерные программы, мне кажется, начнут формировать уже сегодня», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её мнению, в течение ближайшей недели-двух можно будет говорить о сформированном расписании рейсов.

Со своей стороны, туристический агент Мария Панфилова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» предположила, что спрос будет огромным.

«Сейчас операторы примутся за составление туристических пакетов. Сложно говорить о ценах, но думаю, что они заметно возрастут. С другой стороны, Египет всегда был местом, где каждый может найти, где отдохнуть по своим средствам», — сказала она.

Ранее в «Турпомощи» прокомментировали отмену запретов на полёты на курорты Египта.

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