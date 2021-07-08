Azur air и S7 Airlines заявили о готовности возобновить полёты на курорты Египта

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Российская авиакомпания S7 Airlines готова возобновить полёты на египетские курорты.
Azur air и S7 Airlines заявили о готовности возобновить полёты на курорты Египта
  • РИА Новости

«S7 Airlines готова возобновить полёты в Египет. Мы сформируем полётную программу и запросим соответствующие разрешения у авиационных властей», — сообщила РИА Новости представитель перевозчика.

Российская авиакомпания Azur air заявила, что также готова летать на курорты Египта, сформирует план полётов после получения детальной официальной информации.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта.

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