Юрист рассказала, почему важно изучить трудовой договор до его подписания

Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, к чему может привести невнимательное чтение трудового договора при его подписании.

«Для работника это чревато тем, что его могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Когда сотрудников принимают на работу, в трудовом договоре, помимо общих положений, прописываются ещё обязанности, либо обязанности были подробно описаны в должностной инструкции», — сказала Яковлева в беседе с «Москвой 24».

Вместе с тем специалист подчеркнула, что в договоре могут прописываться условия оплаты труда, период испытательного срока: обратить на это внимание и задать интересующие вопросы необходимо до того, как сотрудник подпишет документ.

Ранее газета «Известия» писала, что, согласно результатам опроса Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ и Аналитического центра НАФИ, россияне невнимательно изучают трудовые договоры при устройстве на работу. Так считают 48% представителей российских компаний.