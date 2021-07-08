Юрист рассказала, почему важно изучить трудовой договор до его подписания

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Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, к чему может привести невнимательное чтение трудового договора при его подписании.
Юрист рассказала, почему важно изучить трудовой договор до его подписания
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«Для работника это чревато тем, что его могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Когда сотрудников принимают на работу, в трудовом договоре, помимо общих положений, прописываются ещё обязанности, либо обязанности были подробно описаны в должностной инструкции», — сказала Яковлева в беседе с «Москвой 24».

Вместе с тем специалист подчеркнула, что в договоре могут прописываться условия оплаты труда, период испытательного срока: обратить на это внимание и задать интересующие вопросы необходимо до того, как сотрудник подпишет документ.

Ранее газета «Известия» писала, что, согласно результатам опроса Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ и Аналитического центра НАФИ, россияне невнимательно изучают трудовые договоры при устройстве на работу. Так считают 48% представителей российских компаний.

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