В Подмосковье вакцинировали от коронавируса более 2 млн человек

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В Московской области вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли более 2 млн человек.
В Подмосковье вакцинировали от коронавируса более 2 млн человек
  • РИА Новости

«В Московской области прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже более 2 млн человек, из них порядка 550 тыс. старше 60 лет», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения Подмосковья.

Накануне телеканал «360» сообщил, что второй розыгрыш квартиры среди привившихся от коронавируса в Московской области пройдёт 1 августа. В нём смогут принять участие те, кто сделал прививку начиная с 25 июня.

Ранее в Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.

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