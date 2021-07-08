В Подмосковье вакцинировали от коронавируса более 2 млн человек

В Московской области вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли более 2 млн человек.

«В Московской области прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже более 2 млн человек, из них порядка 550 тыс. старше 60 лет», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения Подмосковья.

Накануне телеканал «360» сообщил, что второй розыгрыш квартиры среди привившихся от коронавируса в Московской области пройдёт 1 августа. В нём смогут принять участие те, кто сделал прививку начиная с 25 июня.

Ранее в Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.