В Госдуме прокомментировали идею создания новой ж/д ветки в сторону Тихого океана

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Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин прокомментировал идею создания новой ж/д ветки в сторону Тихого океана.
В Госдуме прокомментировали идею создания новой ж/д ветки в сторону Тихого океана
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Такая железная дорога нужна», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, главное преимущество России, помимо недр, — её масштабы, поэтому любой инфраструктурный проект полезен.

«Строительство условного «нового БАМа» не только про уголь, но и про другие грузы, которые могут ходить в Азию или Европу», — отметил Ионин.

Как добавил депутат, проекты по развитию транспортных систем продолжают быть прибыльными и актуальными.

«Поэтому этот проект будет дальше модернизироваться и станет не только перевозкой угля, но и транзитом других грузов», — добавил он.

Ранее гендиректор РЖД Олег Белозёров сообщил, что компания совместно с коллегами, вывозящими уголь, рассматривает строительство новой железнодорожной ветки в сторону Тихого океана, не прилегающей к Транссибирской и Байкало-Амурской магистралям.

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