РЖД рассматривает создание новой ж/д ветки в сторону Тихого океана

Гендиректор РЖД Олег Белозёров сообщил, что компания совместно с коллегами, вывозящими уголь, рассматривает строительство новой железнодорожной ветки в сторону Тихого океана, не прилегающей к Транссибирской и Байкало-Амурской магистралям.

Об этом он заявил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Коллеги предложили построить вообще отдельную ветку в сторону Тихого океана при условии, если им дадут возможность вывозить уголь. То есть это будет даже не БАМ и не Транссиб, а ещё одна новая ветка выше. Такая третья параллельная в сторону Тихого океана. Мы тоже этот вариант вместе с ними рассматриваем», — приводит РИА Новости слова Белозёрова.

Ветка может быть проложена из Эльгинского месторождения в Якутии.

Ранее сообщалось, что военные железнодорожники приступили к строительству второй ветки БАМа.