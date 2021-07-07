РЖД рассматривает создание новой ж/д ветки в сторону Тихого океана
- globallookpress.com
Об этом он заявил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Коллеги предложили построить вообще отдельную ветку в сторону Тихого океана при условии, если им дадут возможность вывозить уголь. То есть это будет даже не БАМ и не Транссиб, а ещё одна новая ветка выше. Такая третья параллельная в сторону Тихого океана. Мы тоже этот вариант вместе с ними рассматриваем», — приводит РИА Новости слова Белозёрова.
Ветка может быть проложена из Эльгинского месторождения в Якутии.
Ранее сообщалось, что военные железнодорожники приступили к строительству второй ветки БАМа.