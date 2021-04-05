Военные железнодорожники приступили к строительству второй ветки БАМ

Подразделения Пятой отдельной бригады Железнодорожных войск Вооружённых сил России приступают к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали.

«Пятого числа 5-я бригада начинает выходить на заданный участок. Мы должны построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали», — приводит ТАСС слова замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова.

По его словам, на строительство этой ветки будут брошены силы всех 10 бригад железнодорожных войск.

Модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от правительства строго зафиксировать этапы работ на Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралях.