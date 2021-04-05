Военные железнодорожники приступили к строительству второй ветки БАМ

Короткая ссылка
Подразделения Пятой отдельной бригады Железнодорожных войск Вооружённых сил России приступают к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали.

«Пятого числа 5-я бригада начинает выходить на заданный участок. Мы должны построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали», — приводит ТАСС слова замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова.

По его словам, на строительство этой ветки будут брошены силы всех 10 бригад железнодорожных войск.

Модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от правительства строго зафиксировать этапы работ на Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить