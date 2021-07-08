В Уфе завели дело по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации

В Уфе задержали 20-летнего местного жителя, продававшего поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19. Заведено уголовное дело.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ГУ МВД России по Башкирии.

Сотрудники правоохранительных органов увидели объявление о продаже поддельных сертификатов в интернете, после чего договорились о личной встрече. Подозреваемый задержан. Он уже дал признательные показания.

«За денежное вознаграждение в размере 4 тыс. рублей находчивый уфимец подготавливал документы с заведомо ложными сведениями о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции, вписывая несуществующие инициалы врачей и нанося через компьютерную программу оттиск печати», — заявили в полиции.

Точное число эпизодов преступной деятельности устанавливается.

Ранее ОСН сообщала, что в Перми завели уголовное дело по факту подделки документов о тестах на COVID-19.