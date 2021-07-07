В Перми завели дело по факту подделки документов о тестах на COVID-19

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В Перми завели уголовное дело по факту подделки документов о тестах на COVID-19.
В Перми завели дело по факту подделки документов о тестах на COVID-19
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом сообщает ОСН со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Установлено, что в июне 2020 года 59-летняя женщина изготовила за денежное вознаграждение пять подложных медицинских исследований о якобы проведённых тестах, вследствие которых COVID-19 не был обнаружен.

Краевое СУ СК России возбудило дело по статье «Подделка в целях его сбыта и сбыт официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей».

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Москве сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали женщину, выполнявшую роль курьера по передаче поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса.

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