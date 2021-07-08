В ЯНАО легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В 14:08 мск поступило сообщение, что на территории ЯНАО пропал с радаров частный двухместный самолёт, вылетевший в 10:00 мск из села Толька», — заявили в МЧС.
Отмечается, что самолёт Ан-26 со спасателями на борту вылетел для поиска воздушного судна.
При подлёте к месту пропажи самолёта был обнаружен пропавший борт, возле него человек подавал сигналы рукой.
По данным МЧС, оба члена экипажа живы.
Самолёт выполнял мониторинг обстановки с лесными пожарами.
6 июля пассажирский самолёт Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, перестал выходить на связь на Камчатке. В результате авиакатастрофы погибли 28 человек.