В ЯНАО легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку

В Ямало-Ненецком автономном округе легкомоторный самолёт с двумя людьми на борту перестал выходить на связь. Вскоре самолёт был обнаружен на земле, рядом с ним находился человек.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 14:08 мск поступило сообщение, что на территории ЯНАО пропал с радаров частный двухместный самолёт, вылетевший в 10:00 мск из села Толька», — заявили в МЧС.

Отмечается, что самолёт Ан-26 со спасателями на борту вылетел для поиска воздушного судна.

При подлёте к месту пропажи самолёта был обнаружен пропавший борт, возле него человек подавал сигналы рукой.

По данным МЧС, оба члена экипажа живы.

Самолёт выполнял мониторинг обстановки с лесными пожарами.

6 июля пассажирский самолёт Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, перестал выходить на связь на Камчатке. В результате авиакатастрофы погибли 28 человек.