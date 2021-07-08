В ЯНАО легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе легкомоторный самолёт с двумя людьми на борту перестал выходить на связь. Вскоре самолёт был обнаружен на земле, рядом с ним находился человек.
В ЯНАО легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 14:08 мск поступило сообщение, что на территории ЯНАО пропал с радаров частный двухместный самолёт, вылетевший в 10:00 мск из села Толька», — заявили в МЧС.

Отмечается, что самолёт Ан-26 со спасателями на борту вылетел для поиска воздушного судна. 

При подлёте к месту пропажи самолёта был обнаружен пропавший борт, возле него человек подавал сигналы рукой.

По данным МЧС, оба члена экипажа живы.

Самолёт выполнял мониторинг обстановки с лесными пожарами.

6 июля пассажирский самолёт Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, перестал выходить на связь на Камчатке. В результате авиакатастрофы погибли 28 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить