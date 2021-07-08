Москва начнёт заключать офсетные договоры на контракты и услуги с 2022 года

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что Москва с июля 2022 года сможет распространить практику заключения офсетных контрактов на оказание услуг.

Как передаёт НСН, эта практика будет осуществляться в соответствии с недавно принятыми поправками в федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«В числе наиболее перспективных сфер для применения офсетов — услуги связи, например, создание инфраструктуры для городской интернет-сети 5G, оказание услуг по экзопротезированию, переработка и утилизация отходов», — отметил вице-мэр.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург занял второе место в России по экспорту несырьевой продукции в 2020 году.