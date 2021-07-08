Участок МЦД-2 между Курским вокзалом и «Каланчёвской» будет частично закрыт в выходные июля
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу МЖД.
«Технологические окна необходимы для его дальнейшей реконструкции», — заявили в пресс-службе.
В результате будет изменено расписание и маршруты движения составов на Курском и Рижском направлениях, а также на МЦД-2.
Ранее НСН сообщала, что в Москве стартовал второй этап реконструкции участка железной дороги Каланчёвская — Курская.