Участок МЦД-2 между Курским вокзалом и «Каланчёвской» будет частично закрыт в выходные июля

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Участок МЦД-2 между Курским вокзалом и «Каланчёвской» будет закрыт для поездов с 12:00 до 14:00 в выходные июля.
Участок МЦД-2 между Курским вокзалом и «Каланчёвской» будет частично закрыт в выходные июля
  • © Денис Гришкин
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

«Технологические окна необходимы для его дальнейшей реконструкции», — заявили в пресс-службе.

В результате будет изменено расписание и маршруты движения составов на Курском и Рижском направлениях, а также на МЦД-2.

Ранее НСН сообщала, что в Москве стартовал второй этап реконструкции участка железной дороги Каланчёвская — Курская.

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