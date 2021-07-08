Из Венгрии в Россию экстрадируют обвиняемого в крупном мошенничестве

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Из Венгрии в Россию экстрадируют предпринимателя Дмитрия Чертока, обвиняемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России).
Из Венгрии в Россию экстрадируют обвиняемого в крупном мошенничестве
  • ©Jens Kalaene
  • globallookpress.com

Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры России. 

«По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Венгрии экстрадируют в Россию гражданина России Дмитрия Чертока», — заявили в надзорном ведомстве.

В сообщении говорится, что, как считает следствие, в декабре 2014 года «Черток путём обмана приобрёл право на чужое имущество в особо крупном размере».

По данным прокуратуры, в результате противоправных действий обвиняемого и его сообщников ЗАО «Внуковская инвестиционная компания» был причинён ущерб в сумме более 79 млн рублей.

Он был задержан в Венгрии в июле 2019 года.

Его доставят в Москву в четверг в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола.

В июне сообщалось, что из Бельгии в Россию экстрадировали одного из участников вооружённого нападения на школу в Чечне в 1996 году.

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