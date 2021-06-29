Из Бельгии экстрадировали участника нападения на школу в Чечне в 1996 году

Из Бельгии в Россию экстрадировали Али Оздамирова — одного из участников вооружённого нападения на школу в Чечне в 1996 году.

Об этом сообщает ОСН со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

По данным следствия, Оздамиров в 1996 году работал военным руководителем в школе в посёлке Гелдаган. Он создал банду для кражи денег, которые предназначались для выплат стипендий и зарплат. Злоумышленники напали на школу, открыв в здании беспорядочную стрельбу.

В ходе перестрелки директор школы погиб, ещё один сотрудник был ранен. После нападения преступники скрылись.

В апреле сообщалось, что из России экстрадированы на родину для уголовного преследования двое уроженцев Узбекистана.