Из Бельгии экстрадировали участника нападения на школу в Чечне в 1996 году

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Из Бельгии в Россию экстрадировали Али Оздамирова — одного из участников вооружённого нападения на школу в Чечне в 1996 году.
Из Бельгии экстрадировали участника нападения на школу в Чечне в 1996 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОСН со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

По данным следствия, Оздамиров в 1996 году работал военным руководителем в школе в посёлке Гелдаган. Он создал банду для кражи денег, которые предназначались для выплат стипендий и зарплат. Злоумышленники напали на школу, открыв в здании беспорядочную стрельбу.

В ходе перестрелки директор школы погиб, ещё один сотрудник был ранен. После нападения преступники скрылись.

В апреле сообщалось, что из России экстрадированы на родину для уголовного преследования двое уроженцев Узбекистана.

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