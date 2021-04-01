Из России в Узбекистан экстрадированы двое фигурантов уголовных дел

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Из России экстрадированы на родину для уголовного преследования двое уроженцев Узбекистана.
Из России в Узбекистан экстрадированы двое фигурантов уголовных дел
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

По данным ведомства, ранее судимый Марат Муставин обвиняется в том, что с июня 2012 года по сентябрь 2014 года, находясь в Узбекистане, путём обмана завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму $81 тыс. Кроме того, отмечается, что в декабре 2018 года он незаконно покинул Узбекистан.

Также российской Генпрокуратурой удовлетворён запрос Генпрокуратуры Узбекистана о выдаче Хайрилло Тайланова для приведения в исполнение приговора суда. Установлено, что в 2017 году он похитил из магазина имущество на общую сумму 4 млн 233 тыс. сумов.

Указанные граждане скрылись от правоохранительных органов, однако затем в разное время были задержаны на территории России. Генеральной прокуратурой Узбекистана были подготовлены соответствующие запросы об их выдаче.

Решения Генеральной прокуратуры России об экстрадиции вступили в законную силу.

Ранее из Болгарии экстрадировали обвиняемых в бандитизме и убийстве.

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