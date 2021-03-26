Из Болгарии экстрадировали обвиняемых в бандитизме и убийстве

По требованию Генеральной прокуратуры России состоялась экстрадиция из Болгарии двух мужчин, обвиняемых в бандитизме и убийстве.

По версии следствия, в 1997—2001 годах на территории Казани Владислав Мухин совместно с другими участниками вооружённой группы совершил ряд особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

Обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. В 2020 году его задержали в Болгарии.

Там же был задержан гражданин Эстонии Андрей Данилов (Эдвин Реинсалу). В 2012 году Вологодский областной суд с участием присяжных заседателей заочно признал его виновным по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и покушении на убийство. Мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, болгарские коллеги 26 марта в Софии передали Мухина и Данилова сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.

«Экстрадиции состоялись», — сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что Германия выдала России граждан Словакии и Украины, обвиняемых в ДТП и мошенничестве.