Путин обратил внимание на плюсы совместного обучения мальчиков и девочек

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Президент России Владимир Путин рассказал, что, по словам специалистов, лучше, когда мальчики и девочки обучаются вместе, поскольку они с большим уважением начинают относиться друг к другу.
Путин обратил внимание на плюсы совместного обучения мальчиков и девочек
  • РИА Новости

11-летний Даниил из Москвы, финалист конкурса «Большая перемена», рассказал президенту о своём проекте «Школа аристократа». Мальчик предложил, чтобы в учебном заведении мальчики и девочки учились раздельно, встречаясь лишь на время общих занятий и в столовых.

«Специалисты сегодняшнего дня считают, что лучше, если девочки и мальчики вместе учатся. Они с большим уважением начинают относиться друг к другу, помогать друг другу в текущей работе. Мальчики поддерживают девчонок, девочки проявляют свои лучшие качества и влияют таким образом на характер своих товарищей-мальчишек», — цитирует президента ТАСС.

При этом Путин отметил, что предложенная школьником идея тоже возможна.

«То, что ты предлагаешь, тоже возможно. Во всяком случае, ты не разделяешь девочек и мальчиков», — сказал президент.

В конце июня Путин поздравил выпускников школ и пожелал им в полной мере реализовать свои таланты.

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