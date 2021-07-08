Путин обратил внимание на плюсы совместного обучения мальчиков и девочек
- РИА Новости
11-летний Даниил из Москвы, финалист конкурса «Большая перемена», рассказал президенту о своём проекте «Школа аристократа». Мальчик предложил, чтобы в учебном заведении мальчики и девочки учились раздельно, встречаясь лишь на время общих занятий и в столовых.
«Специалисты сегодняшнего дня считают, что лучше, если девочки и мальчики вместе учатся. Они с большим уважением начинают относиться друг к другу, помогать друг другу в текущей работе. Мальчики поддерживают девчонок, девочки проявляют свои лучшие качества и влияют таким образом на характер своих товарищей-мальчишек», — цитирует президента ТАСС.
При этом Путин отметил, что предложенная школьником идея тоже возможна.
«То, что ты предлагаешь, тоже возможно. Во всяком случае, ты не разделяешь девочек и мальчиков», — сказал президент.
В конце июня Путин поздравил выпускников школ и пожелал им в полной мере реализовать свои таланты.