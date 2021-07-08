Путин обратил внимание на плюсы совместного обучения мальчиков и девочек

Президент России Владимир Путин рассказал, что, по словам специалистов, лучше, когда мальчики и девочки обучаются вместе, поскольку они с большим уважением начинают относиться друг к другу.

11-летний Даниил из Москвы, финалист конкурса «Большая перемена», рассказал президенту о своём проекте «Школа аристократа». Мальчик предложил, чтобы в учебном заведении мальчики и девочки учились раздельно, встречаясь лишь на время общих занятий и в столовых.

«Специалисты сегодняшнего дня считают, что лучше, если девочки и мальчики вместе учатся. Они с большим уважением начинают относиться друг к другу, помогать друг другу в текущей работе. Мальчики поддерживают девчонок, девочки проявляют свои лучшие качества и влияют таким образом на характер своих товарищей-мальчишек», — цитирует президента ТАСС.

При этом Путин отметил, что предложенная школьником идея тоже возможна.

«То, что ты предлагаешь, тоже возможно. Во всяком случае, ты не разделяешь девочек и мальчиков», — сказал президент.

В конце июня Путин поздравил выпускников школ и пожелал им в полной мере реализовать свои таланты.