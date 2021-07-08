Захвативший отделение Сбербанка в Тюмени арестован на два месяца

Захвативший заложников в отделении Сбербанка в Тюмени мужчина арестован на два месяца.

Как пишет URA.RU, об этом сообщает СУ СК по Тюменской области.

«По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе психиатрическая экспертиза для установления вменяемости мужчины на момент совершения преступления», — уточняется в сообщении.

Утром 7 июля мужчина вошёл в отделение Сбербанка на Червишевском тракте, захватил заложников и потребовал деньги.

Он заявил, что в его сумке некий «опасный предмет». Позднее он был задержан, в результате ЧП никто не пострадал.