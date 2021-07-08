В Челябинске против сбившего ребёнка водителя электросамоката возбудили дело

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В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении водителя электросамоката, сбившего пятилетнего ребёнка, который выскочил из кустов. Как отмечается, пострадавший получил сложный перелом.

Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

«Вечером 8 мая 23-летний местный житель, управляя электросамокатом, наехал на пятилетнего ребёнка, причинив ему серьёзные травмы. По данному факту в отделе полиции «Центральный» УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»)», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Аналогичный инцидент произошёл в Волгограде.

Вечером 7 июля девушка на электросамокате наехала на шестилетнего ребёнка, перебегавшего велосипедные дорожки. Об этом сообщает сайт Novostivolgograda.

В результате произошедшего мальчик был госпитализирован. По факту инцидента организована проверка.

Накануне сообщалось, что в отношении жителя Краснодара возбудили уголовное дело после того, как он во время езды на электросамокате сбил женщину.

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