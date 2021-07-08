Дело об убийстве полицейского в Щёлкове передали в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК расследовать дело об убийстве полицейского из-за замечания на детской площадке в подмосковном Щёлкове.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

«Следствию поручено принять исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, подозреваемый будет также проверен на причастность к совершению других преступлений», — заявили в СК.

Отмечается, что 6 июля оперативный дежурный отдела полиции по Власихе, возвращаясь со службы домой, сделал замечание двум пьяным мужчинам, которые распивали алкоголь на детской площадке на улице Беляева в Щёлкове.

Один из мужчин ударил полицейского два раза ножом в грудь, впоследствии сотрудник правоохранительных органов скончался в больнице.

Подозреваемого задержали. Следствие будет добиваться его ареста. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В апреле в Казани полицейский применил табельное оружие после того, как хозяин дома напал на правоохранителей с ножом, дебошир скончался.