В Казани полиция застрелила дебошира с ножом

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Полицейский, который приехал в одну из казанских квартир по вызову, вынужден был применить табельное оружие после того, как хозяин дома напал на правоохранителей с ножом, дебошир скончался.
В Казани полиция застрелила дебошира с ножом
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Ночью в отдел полиции «Сафиуллина» УМВД России по Казани поступило сообщение о конфликте в одной из квартир дома по улице Кул Гали», — цитирует РИА Новости МВД по Татарстану.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что 29-летний мужчина избивал сожительницу в ходе семейного конфликта.

При виде сотрудников полиции мужчина стал угрожать им ножом. Согласно информации МВД, дебошир вёл себя агрессивно, бросался на полицейских и игнорировал предупреждения об использовании табельного оружия.

В подъезде молодой человек замахнулся на сотрудников полиции радиатором отопления, после ещё одного предупреждения полицейский произвёл выстрел в его сторону, говорится в сообщении.

Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от ранения.

В октябре сообщалось, что в Кукморе 16-летний подросток совершил нападение на местный отдел полиции.

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