В Казани полиция застрелила дебошира с ножом
- © РИА Новости / Наталья Селиверстова
«Ночью в отдел полиции «Сафиуллина» УМВД России по Казани поступило сообщение о конфликте в одной из квартир дома по улице Кул Гали», — цитирует РИА Новости МВД по Татарстану.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что 29-летний мужчина избивал сожительницу в ходе семейного конфликта.
При виде сотрудников полиции мужчина стал угрожать им ножом. Согласно информации МВД, дебошир вёл себя агрессивно, бросался на полицейских и игнорировал предупреждения об использовании табельного оружия.
В подъезде молодой человек замахнулся на сотрудников полиции радиатором отопления, после ещё одного предупреждения полицейский произвёл выстрел в его сторону, говорится в сообщении.
Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от ранения.
В октябре сообщалось, что в Кукморе 16-летний подросток совершил нападение на местный отдел полиции.