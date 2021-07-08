Мотоциклист сбил катавшуюся на электросамокате девочку в Башкирии
- © РИА Новости
Об этом информирует СУ СК России по Башкирии.
По данным следствия, ДТП произошло на улице Горная 7 июля около 00:45 по местному времени.
«Водитель мотоцикла совершил наезд на десятилетнюю девочку, которая ехала на электросамокате по проезжей части во встречном направлении, после чего скрылся», — заявили в СК.
СК ходатайствует перед прокурором о передаче материалов уголовного дела по факту ДТП в следственный отдел для дальнейшей проверки.
Ранее в Тверской области завели дело по факту гибели ребёнка на электросамокате.