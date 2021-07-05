В Тверской области завели дело по факту гибели ребёнка на электросамокате

Короткая ссылка
В Тверской области завели уголовное дело по факту гибели ребёнка на электросамокате.
В Тверской области завели дело по факту гибели ребёнка на электросамокате
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошёл в Конаковском районе 4 июля. На дороге Редкино — Озерки автомобиль Ford Focus сбил десятилетнего мальчика, который начал переезжать дорогу неожиданно для водителя. Ребёнок погиб на месте.

Дело возбудили по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить