В Тверской области завели дело по факту гибели ребёнка на электросамокате

В Тверской области завели уголовное дело по факту гибели ребёнка на электросамокате.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошёл в Конаковском районе 4 июля. На дороге Редкино — Озерки автомобиль Ford Focus сбил десятилетнего мальчика, который начал переезжать дорогу неожиданно для водителя. Ребёнок погиб на месте.

Дело возбудили по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов.