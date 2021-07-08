Аналитики провели исследование в области трудовой грамотности россиян

Результаты опроса Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ и Аналитического центра НАФИ показали, что россияне невнимательно изучают трудовые договоры при устройстве на работу. Так считают 48% представителей российских компаний.

Об этом пишет газета «Известия».

При этом 9% опрошенных убеждены, что граждане вообще не читают трудовые договоры.

Вместе с тем лишь 37% работодателей считают, что в процессе трудоустройства будущие сотрудники всегда или почти всегда изучают договор перед тем, как его подписать.

По мнению карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, многие сотрудники считают трудовой договор формальностью.

При этом эксперт отметил большую внимательность к таким документам со стороны соискателей на руководящие должности, так как подобные позиции предполагают высокую ответственность.

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