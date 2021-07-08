Парад кораблей ТОФ в День ВМФ пройдёт в бухте Золотой Рог

Парад кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в честь Дня ВМФ состоится в бухте Золотой Рог во Владивостоке.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Решение провести парад в акватории бухты Золотой Рог принял командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

При этом, как уточняется, на водной станции не планируется проведение театрализованного представления и военно-спортивного праздника.

«Решение принято из-за действующих в столице Приморского края карантинных мер, которые накладывают ограничения на проведение массовых мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщала НСН, корабли и подлодки Балтфлота примут участие в параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.