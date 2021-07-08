Известия: в России могут изменить систему страховых взносов на высокие зарплаты

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В России с 2022 года может измениться система начисления страховых взносов на высокие зарплаты. Соответствующий вопрос обсуждался на заседании бюджетной комиссии в июле.
Известия: в России могут изменить систему страховых взносов на высокие зарплаты
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к кабмину.

Отмечается, что российское правительство обсуждает возможность повышения планки окладов, с которых в ПФР отчисляются взносы по максимальному тарифу — 22%, в настоящий момент это доходы в размере 1,465 млн рублей в год. После превышения этого порога ставка падает до 10%. 

По словам собеседника издания, такая донастройка системы взносов позволит реализовать запрос на социальную справедливость.

Вместе с этим, как отмечают источники, конкретные параметры повышения ещё неизвестны, их предстоит установить. Также пока нет определённости в том, будет ли вообще проводиться данная донастройка.

С 1 июля 2021 года в России изменился порядок получения пенсий и других социальных выплат — теперь их можно будет получить только на карту платёжной системы МИР.

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